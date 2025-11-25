  • İSTANBUL
Dünya

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 17 kişinin cenazesinin getirildiği ve bunlardan 3’ünün 'inin İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 775’e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 17 kişinin cansız bedeninin ve 16 yaralının getirildiği, cenazelerden 14’ünün enkazdan çıkarıldığı, 3’ünün ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 345’e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 588’e, yaralı sayısının da 889’a ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 775’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 965’e yükseldiği aktarıldı.

