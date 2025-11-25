  • İSTANBUL
Yaşam Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti
Yaşam

Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tekirdağ’da akılalmaz olay! Kaza yapan aracın hali şoke etti

Tekirdağ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürüklenen araç dik şekilde durdu.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşanan kaza, görenleri şaşkına çevirdi.

 

İki kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. A.Ç, yönetimindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek dik vaziyette duran aracın sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

