Sonbahar için kritik uyarı! Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı bu tabakta
Sağlık

Sonbahar için kritik uyarı! Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı bu tabakta

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sonbahar için kritik uyarı! Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı bu tabakta

Sonbaharda artan hastalık riskine karşı renkli tabak kuralının önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı bağışıklığın C vitamini, D vitamini, çinko ve demirle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte hem sıcaklıkların düşmesi hem de günlerin kısalması, vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Bu dönemin bağışıklığın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu zaman olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, özellikle beslenme düzeninin büyük önem taşıdığını vurguladı.

 

“Grip gibi vakalar artar”

Acıbadem Bodrum Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, havaların serinlediği sonbaharın bağışıklık sisteminin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönem olduğuna dikkat çekerek "Sonbaharda günlerin kısalmasıyla birlikte enerji seviyemiz düşer, uyku düzenimiz değişir ve grip gibi mevsimsel hastalıklar sık görülür. Bu dönemde doğru beslenme, vücudun savunma hattını güçlendirmenin en etkili yollarından biridir" dedi.

 

C vitamini çok önemli

Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli C vitamini, D vitamini, çinko ve demir alınması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Arabalı, C vitamininin serbest radikallerle savaşarak bağışıklık hücrelerini koruduğunu belirtti. Nar, portakal, kivi, brokoli ve kırmızı biberin sonbahar sofralarında sıkça yer alması gerektiğini söyledi.

 

Balık tüketimine dikkat çekti

D vitamininin güneşin azaldığı aylarda en fazla eksikliği görülen vitamin olduğunu dile getiren Arabalı, haftada 2-3 kez balık tüketimi, yumurta sarısı ve takviyelerin D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağını ifade etti. Çinko ve demirin enfeksiyonlara karşı savaşan akyuvarların etkinliğini artırdığını, kırmızı et, kabak çekirdeği ve kuru baklagillerin bu minerallerin önemli kaynakları olduğunu söyledi.

 

"Sarımsak doğal antibiyotik"

Zencefil, zerdeçal ve karabiber üçlüsünün antienflamatuar etkileri sayesinde hem solunum yollarını koruduğunu hem de vücut direncini artırdığını kaydeden Arabalı, sarımsağın "allicin" bileşiği sayesinde doğal bir antibiyotik olduğunu vurguladı. Yoğurt, turşu ve kombucha gibi fermente gıdaların bağırsak florasını desteklediğini, sağlıklı bağışıklığın sağlıklı bağırsakta başladığını söyledi.

 

"Ne kadar renk varsa o kadar antioksidan var"

Sonbaharın antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler sunduğunu belirten Arabalı, balkabağı, pancar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin A vitamini ve beta karoten içerikleriyle hücre yenilenmesini desteklediğini aktardı. Elma, nar ve armut gibi meyvelerin lif bakımından zengin olduğunu söyleyen Arabalı "Renkli tabak kuralı çok önemlidir; tabağınızda ne kadar farklı renk varsa, o kadar fazla antioksidan alırsınız" dedi.

 

Bitki çayları bağışıklığı destekliyor

Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur, zencefil, adaçayı ve kuşburnu çaylarının günlük rutine eklenebileceğini belirten Arabalı, bu çayların hem bağışıklığı desteklediğini hem de vücudu ısıttığını ifade etti. Ancak fazla tüketimin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğini, bu nedenle ölçülü içilmesi gerektiğini söyledi.

 

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye hastalandıktan sonra değil, mevsim geçişinden önce başlamak gerektiğini vurgulayan Arabalı "Unutmayın, en güçlü ilaç tabakta başlar. Yeterli su tüketimi, kaliteli uyku, stres yönetimi ve düzenli egzersizle vücudumuz doğanın değişen temposuna kolayca uyum sağlar" dedi.

