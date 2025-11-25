DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesinin kararlaştırıldığını anımsatarak, heyette yer alanlara teşekkür etti.

Komisyon'un İmralı'da çok önemli bir görüşme yaptığını dile getiren Hatimoğulları, "Bu görüşme, Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan, yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme, Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir" görüşünü paylaştı.

HUKUKİ VE SİYASİ DÜZENLEMELER KONUŞULDU

Görüşmede, Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmelerin yapıldığını, kuzeydoğu Suriye özeli ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifin ortaya konulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bu görüşmede, barışın sağlanmasını, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapılmıştır" dedi.

Hatimoğulları, dün itibarıyla "tarihi bir adım atıldığını" belirterek, bu sürecin başarıya ulaşmasının yolunun, iktidar ve muhalefetin, süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Komisyonda temsili bulunan partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını istediklerini aktaran Hatimoğulları, "Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi yaptık" diye konuştu.

TUTANAKLARIN HALKA AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ

DEM parti olarak bu süreçte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olduklarını ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğunun büyük olduğunu savunan Hatimoğulları, şunları kaydetti: "Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleşebilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz, Komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılmasıdır."

Konuşmasının ardından Hatimoğulları, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin İmralı'da yapılan görüşme ve Komisyonun bundan sonraki çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Hatimoğulları, "Gerçekten tarihi ve herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istediklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bunun kararı Komisyonda alınacak. Bizlerin önerisi, oradakilerin olduğu gibi bütün tutanakların, Türkiye kamuoyunun görebileceği bir şekilde paylaşılmasını isteriz" dedi.