Motosikletli trafiği birbirine kattı!
Bursa'da plakasız motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyen bir sürücü hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler tepki çektiYıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir motosikletli, önce plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Motosikletli daha sonra aracı ile kaldırıma çıkıp, akrobasi hareketleri yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken; polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
