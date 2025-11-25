  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Gündem Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı
Gündem

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Dünyanın en büyük terör oluşumu İsrail’de faaliyet yürüten sözde Meclis’in “Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi,” Yahudilerin işgal altındaki Batı Yaka'da arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısını onayladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, Moşe Solomon, Limon Son Har-Melech, Yuli Edelstein’ın dahil olduğu bir grup milletvekili tarafından komiteye sunuldu.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Yaka'yı ilhak çabalarına hız verdiği bir dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede arazi satın almasını önünü açacak tasarıya onay verdi.

Komitenin onayladığı tasarı, İsrail Meclisi'nde 3 oylamadan da geçmesi halinde yasalaşacak.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, tasarının oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ayrımcılığı ortadan kaldırmanın ve İsrail vatandaşlarının toprakları üzerindeki doğal haklarını geri kazanmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

 

​​​​​​​“İlhak hamlesi” olarak nitelendi

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'den (Peace Now) yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun açık ihlali" olan yasa tasarısının aşırı sağın başlattığı bir başka ilhak hamlesi olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun 1967'de işgal ettiği Batı Yaka'da Ürdün yasaları geçerliliğini korurken uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgalci güç olarak yürürlükte olan yasaları değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, 1971'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Yaka'da İsrail Sivil İdaresi'ne kayıtlı şirketler kurarak arazi satın almasını öngören karar çıkartmıştı.

İşgal altındaki Batı Yaka'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Batı Yaka ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı

Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Venezuela'yı hedef aldı

İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı
İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı

Dünya

İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!
X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Dünya

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın
Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Gündem

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23