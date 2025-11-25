Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Haaretz gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, Moşe Solomon, Limon Son Har-Melech, Yuli Edelstein’ın dahil olduğu bir grup milletvekili tarafından komiteye sunuldu.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, işgal altındaki Batı Yaka'yı ilhak çabalarına hız verdiği bir dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede arazi satın almasını önünü açacak tasarıya onay verdi.

Komitenin onayladığı tasarı, İsrail Meclisi'nde 3 oylamadan da geçmesi halinde yasalaşacak.

Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, tasarının oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ayrımcılığı ortadan kaldırmanın ve İsrail vatandaşlarının toprakları üzerindeki doğal haklarını geri kazanmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​“İlhak hamlesi” olarak nitelendi

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'den (Peace Now) yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun açık ihlali" olan yasa tasarısının aşırı sağın başlattığı bir başka ilhak hamlesi olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusunun 1967'de işgal ettiği Batı Yaka'da Ürdün yasaları geçerliliğini korurken uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgalci güç olarak yürürlükte olan yasaları değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, 1971'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Yaka'da İsrail Sivil İdaresi'ne kayıtlı şirketler kurarak arazi satın almasını öngören karar çıkartmıştı.

İşgal altındaki Batı Yaka'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Batı Yaka ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.