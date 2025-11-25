  • İSTANBUL
Gündem Mide bulandıran iddia! 3 adam, İzmir’in orta yerinde...
Gündem

Mide bulandıran iddia! 3 adam, İzmir’in orta yerinde...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir'in Konak ilçesinde, metro çıkışındaki ağaçlık alanda çekilen görüntüler “Bu kadarına da pes” dedirtti.

İzmir'de üç kişinin gündüz vakti, herkesin gelip geçtiği bir noktada toplumsal ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlarda görüntülendiklerini fark eden şahısların paniğe kapılarak alelacele üstlerini toparladığı görüldü.
Vatandaşın “Ne yapıyorsunuz burada?” sorusuna dahi cevap veremeyen şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı. İzmir’in merkezinde yaşanan bu görüntüler, şehirdeki değer erozyonunu ve denetim zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.
Toplumun huzurunu bozan bu tür olaylara karşı yetkililerin acilen harekete geçmesi gerektiği belirtilirken, yaşananlar sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Vay vay

Ülke yozlaşma ve çürümüşluk içinde..

ruhen yunanistana ait

izmir (ve ege sahil şehirleri) yunandır, alameti buralarda hep chp’nin olmasıdır. gayrı menkulümü satıp oradan terk ettim ben
