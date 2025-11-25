Mide bulandıran iddia! 3 adam, İzmir’in orta yerinde...

İzmir'de üç kişinin gündüz vakti, herkesin gelip geçtiği bir noktada toplumsal ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlarda görüntülendiklerini fark eden şahısların paniğe kapılarak alelacele üstlerini toparladığı görüldü.

Vatandaşın “Ne yapıyorsunuz burada?” sorusuna dahi cevap veremeyen şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı. İzmir’in merkezinde yaşanan bu görüntüler, şehirdeki değer erozyonunu ve denetim zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Toplumun huzurunu bozan bu tür olaylara karşı yetkililerin acilen harekete geçmesi gerektiği belirtilirken, yaşananlar sosyal medyada da büyük tepki topladı.