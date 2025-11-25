  • İSTANBUL
Galatasaray'ın 33 maçlık serisi bitti

Devlet ligindeki temsilcimiz Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise mağlubiyeti sonrası evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan’ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybetmiş daha sonra Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

