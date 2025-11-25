ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Asya İnsan Hakları ve Çalışma Hakları Savunucuları (AHRLA) Direktörü Phil Robertson, ABD'nin, Myanmarlıların faydalandığı "geçici koruma statüsünü", "Myanmar'daki durumun, vatandaşlarının ülkelerine dönebileceği kadar güvenli hale geldiği" gerekçesiyle sonlandırma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu kararı eleştiren Robertson, "Bu kararın yürürlüğe girmesi, (ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in) bu insanları hapishanelere, işkencelere ve ölüme geri göndermesi anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Myanmar'da darbe karşıtlarınca kurulan sivil Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) sözcüsü Nay Phone Latt, ülkede gerçekleşecek seçimlerin muhalefete alan açmadığına işaret ederek ABD'nin "geçici koruma statüsünün" kaldırılması kararında sunduğu gerekçelerin Myanmar'daki gerçeklikle uyuşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Asya Direktörü John Sifton ise İç Güvenlik Bakanlığının açıklamasının Myanmar'da yaşananlarla "çeliştiği" görüşünü paylaşarak söz konusu karardan yaklaşık 4 bin kişinin etkilenebileceğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Myanmar'daki durum nedeniyle verilen "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararını duyurmuştu.

"Myanmar'daki durumun, vatandaşlarının ülkelerine dönebileceği kadar güvenli hale geldiğini" savunan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kararın 26 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

- Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.