Beynin gelişimi tamamen yeniden tanımlandı! Bakın ergenlik kaç yaşına kadar sürüyormuş
Sağlık

Beynin gelişimi tamamen yeniden tanımlandı! Bakın ergenlik kaç yaşına kadar sürüyormuş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Beynin gelişimi tamamen yeniden tanımlandı! Bakın ergenlik kaç yaşına kadar sürüyormuş

Cambridge Üniversitesi’nin 4 bin kişi üzerinde yaptığı kapsamlı araştırma, beyin gelişiminin düşünüldüğünden çok daha uzun sürdüğünü ve nöral ağların en verimli döneminin 9 ile 32 yaş arasında olduğunu ortaya koydu.

İnsan beynine dair yıllardır kabul edilen bilgiler yeni bir araştırmayla büyük ölçüde sarsıldı. Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramaları incelendi. Bu kapsamda beynin nöral bağlarının yaşam boyunca nasıl değiştiği haritalandı.

 

5 geniş dönemde gerçekleşiyor

Araştırmaya göre beyin gelişimi, 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasıyla birbirinden ayrılan 5 geniş dönemde gerçekleşiyor. Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.

 

32 yaş ergenlik

9-32 yaş arası ise beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği "ergenlik dönemi" olarak tanımlandı. 32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.

66 yaşında başlayan dönem "erken yaşlanma", 83 yaşında başlayan süreç ise "geç yaşlanma" olarak belirlendi. Bu iki kırılma noktası, beyindeki bağlantı verimliliğinde yaşa bağlı sağlık sorunları ve beyaz madde yapısındaki bozulmalarla ilişkilendirildi.

 

Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

