Yoğunluğu yaşanıyor! Uzmanlardan sık temas halinde tırnak iltihabı artırır açıklaması! Tırnak yemek neyin belirtisi olabilir?

Giriş Tarihi:
Son dönemde kadınların protez ve jel tırnaklara ilgisi hızla artıyor. Protez tırnak uygulamalarında yoğunluk gözleniyor. Ancak estetik görünüm sandığınız kadar masum değil! Tırnak yeme alışkanlıkları ve güzelik kayısı olanlar tercih ederken uzmanlar yaptığı açıklamada kimyasal maddelerle sık temas halinde olan bireylerde tırnaklar, bu maddeleri emebilir ve zamanla birikim yapabilir. Bu da sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir ifadeleri kullanldı.

Foto -

Son dönemde sosyal medyada da hızla yayılan protez tırnak ve kalıcı oje çılgınlığı ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu uygulamalar başka ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlıyor. Uzmanlar trnak yemenin altındaki yatan nedenin yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu olduğunu bildirdi. Peki protez tırnak, tehlikeleri ne? Altındaki nedenler ne? uzmanlar ne diyor?

Foto -

Uzmanlar trnak yemenin altındaki yatan nedenin yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu olduğunu bildirdi. Kimyasal maddelerle sık temas halinde olan bireylerde tırnaklar, bu maddeleri emebilir ve zamanla birikim yapabilir. Uzmanlar tırnak bakımının önemine dikkat çekerken iltihabı uyarısı yapıldı. Tırnak yeme alışkanlığı kozmetik sorunların yanı sıra ciddi, uzun vadeli bir soruna da dönüşebilir. Tırnak yeme alışkanlığınızın normal mi yoksa patolojik mi olduğunu bilmek her zaman kolay değildir. Bazı insanlar için tırnak yeme, ciddi bir psikolojik veya duygusal sorunun işareti olabilir. Bazıları içinse sadece günün stresinden kaçınmak için edinilmiş bir alışkanlıktır. Tırnak yemenin olası fiziksel yan etkileri arasında hasarlı tırnaklar ve cilt, cilt enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, ağız ağrısı ve diş hasarı bulunur. Harvard Tıp Okulu’ndan (Harvard Medical School) Dermatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John K. Hamilton, "tırnak yeme" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hamilton, özellikle tırnak yeme, dudak ısırma gibi yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu yarattığını ve bunun saç döngüsünü erkenden durdurarak saç dökülmesine (telogen effluvium) yol açtığını bildirdi. Oxford Üniversitesi Nörobilim ve Psikiyatri Enstitüsü'nden (Department of Psychiatry) Dr. Eleanor M. Vance tarafından yönetilen bir bilimsel araştırma ekibi de bu bulguları destekledi. Dr. Vance, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tekrarlayan kompulsif alışkanlıklar, özellikle anksiyete ve obsesif-kompulsif eğilimleri olan bireylerde yaygındır. Bizim çalışmamız, bu davranışların kafa derisinde yarattığı gerginlik ve dolaşım bozukluğunun, foliküllerin dinlenme evresine geçişini hızlandırdığını gösterdi. Tırnak yeme, sadece parmak ucunda değil, tüm vücutta algılanan bir iç gerilim durumunu temsil eder" dedi. Tırnak geçirgenliği, sadece dermatolojik sağlık için değil, genel sağlık durumu açısından da önemlidir. Tırnaklarınızın yapısı ve geçirgenliği, bazı sağlık risklerini ve vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Öte yandan Jel tırnaklarda kullanılan TPO maddesinin, cilt ve tırnak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Son dönemde kadınların protez ve jel tırnaklara ilgisi hızla artıyor. Ancak estetik görünüm sandığınız kadar masum olmayabilir. Jel tırnaklarda kullanılan TPO maddesinin, cilt ve tırnak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Kimyasallara Karşı Korunma! Kimyasal maddelerle sık temas halinde olan bireylerde tırnaklar, bu maddeleri emebilir ve zamanla birikim yapabilir. Bu da sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle temizlik ürünleri veya endüstriyel kimyasallarla çalışan kişiler için bu durum önemli bir sorundur. Dolama, tırnak çevresindeki yumuşak dokunun bakteriyel veya mantar kaynaklı enfeksiyonudur. Genellikle el veya ayak tırnaklarının kenarında gelişir ve ağrı, kızarıklık, şişlik ile kendini gösterir. İltihap ilerlediğinde tırnak deformasyonu ve abse oluşumu görülebilir. Mikroskobik organizmaların neden olduğu tırnak mantarı; beyaz ya da sarı-kahverengi leke, solma ve kırılma gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzmanlar kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür uygulaması sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor. Bunun yanında 3-4 hafta sonra tırnaklardan ojelerin çıkarılmasıyla tırnakta inanılmaz bir kırılganlık, incelme, kopma gibi durumlar meydana geliyor. Bunun kendi kendini tamir etmesi de çok zor oluyor." diye konuşuyor.

Foto -

Yetişkinlerde ve çocuklarda sıkça görülen tırnak yeme hastalığı, tıp dilinde onikofaji olarak tanımlanır. Sıkça sorulan sorular! Tırnak yemek neyin belirtisi olabilir? Tırnak yeme (onikofaji), yalnızca kötü bir alışkanlık değil, aynı zamanda bireyin psikolojik durumu hakkında ipuçları veren davranışsal bir sinyal olabilir. Birçok uzman, bu davranışı bir tür duygusal düzenleme stratejisi olarak tanımlar. Yani kişi, olumsuz duyguları bastırmak veya geçici rahatlama sağlamak için bu davranışı otomatik olarak sergiler. Stres ve anksiyete göstergesi Tırnak yeme çoğu zaman kaygı (anksiyete), gerginlik ve stresin fiziksel bir dışa vurumudur. Tırnak yiyen bireyler çoğunlukla sıkıldıklarında, yalnız kaldıklarında ya da stresli olduklarında bu davranışı göstermektedir. Araştırmacılar, bu davranışın kişinin tahammülsüzlük, sabırsızlık veya huzursuzluk gibi durumlarla baş edememesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Dürtü kontrol bozukluğu belirtisi Tırnak yeme bazı kaynaklara göre, tıpkı saç yolma (trikotilomani) ve deri yolma (dermatillomani) gibi beden odaklı tekrarlayıcı davranışlar (BFRBs) sınıfına girer. Bu davranışlar bireyin kendini kontrol etmede zorlandığını göstermektedir. Uluslararası OKB Vakfı (International OCD Foundation), bu tür davranışların dürtüsel bir nitelik taşıdığını ve genellikle kişinin farkında olmadan tekrarladığını belirtmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilişki Bazı çalışmalar tırnak yeme alışkanlığının çocuklarda ve ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebildiğini ortaya koymuştur. Dikkat dağınıklığı, sabırsızlık ve dürtüsellik bu davranışla birlikte sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Obsesif kompulsif eğilimlerin belirtisi Bazı bireylerde tırnak yeme, takıntılı düşüncelerle başa çıkma biçimi olabilir. Bu durumda kişi tırnaklarını yemeye yönelerek zihinsel baskıyı azaltmaya çalışır. Bu durum, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) alt kategorilerinden biri olarak değerlendirilir. Ancak her tırnak yeme davranışı OKB anlamına gelmez; belirleyici olan davranışın sıklığı, kontrol edilemezliği ve bireyin yaşam kalitesine etkisidir. Tırnak yeme hastalığı (onikofaji) neden olur? Onikofaji (tırnak yeme) genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve psikolojik durumların birleşimiyle gelişebilir. Bu alışkanlık, çocukluk döneminde başlayıp zamanla otomatik bir davranış halini alabilir. Araştırmalar, tırnak yeme alışkanlığının genetik bir geçmişi olabileceğini göstermektedir. Özellikle ebeveynlerinde tırnak yeme alışkanlığı bulunan bireylerde bu davranışın görülme olasılığı daha yüksektir. Bir çalışmada, her iki ebeveyni de tırnak yiyen çocukların, bu alışkanlığı geliştirme riskinin 3 ila 4 kat arttığı bulunmuştur. Tırnak yeme, genellikle stres, kaygı, can sıkıntısı veya yalnızlık gibi duygusal durumlarla başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkar. Bu davranış, bireyin duygusal gerilimi azaltma çabasıyla ilişkili olabilir. Ayrıca, dikkat dağınıklığı veya yoğun konsantrasyon anlarında da farkında olmadan tırnak yeme davranışı sergilenebilir. Tırnak yeme alışkanlığı genellikle çocukluk döneminde başlar ve zamanla otomatik bir davranış halini alabilir. Bu alışkanlık bireyin stresli veya sıkıcı durumlarla başa çıkma yöntemi olarak gelişebilir. Zamanla bu davranış bilinçsizce tekrarlanan bir alışkanlık haline gelir ve birey farkında olmadan tırnaklarını yemeye devam eder. Tırnak yemek anksiyete ile ilişkili midir? Tırnak yeme ve anksiyete arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu davranış, bireyin anksiyete veya stres karşısında geçici bir rahatlama sağlamaya çalıştığı bir başa çıkma mekanizması olabilir. Ancak, bu alışkanlık uzun vadede anksiyeteyi artırabilir ve bireyin kendine olan güvenini zedeleyebilir.

Foto -

Tırnak yemenin zararları nelerdir? Tırnak yeme alışkanlığı, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Tırnak yeme alışkanlığı sadece tırnak hasarı vermekle kalmaz, tırnak altındaki bakterilerin ağız yoluyla vücuda girmesine sebep olur.

