Yoğunluğu yaşanıyor! Uzmanlardan sık temas halinde tırnak iltihabı artırır açıklaması! Tırnak yemek neyin belirtisi olabilir?

Uzmanlar trnak yemenin altındaki yatan nedenin yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu olduğunu bildirdi. Kimyasal maddelerle sık temas halinde olan bireylerde tırnaklar, bu maddeleri emebilir ve zamanla birikim yapabilir. Uzmanlar tırnak bakımının önemine dikkat çekerken iltihabı uyarısı yapıldı. Tırnak yeme alışkanlığı kozmetik sorunların yanı sıra ciddi, uzun vadeli bir soruna da dönüşebilir. Tırnak yeme alışkanlığınızın normal mi yoksa patolojik mi olduğunu bilmek her zaman kolay değildir. Bazı insanlar için tırnak yeme, ciddi bir psikolojik veya duygusal sorunun işareti olabilir. Bazıları içinse sadece günün stresinden kaçınmak için edinilmiş bir alışkanlıktır. Tırnak yemenin olası fiziksel yan etkileri arasında hasarlı tırnaklar ve cilt, cilt enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, ağız ağrısı ve diş hasarı bulunur. Harvard Tıp Okulu’ndan (Harvard Medical School) Dermatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John K. Hamilton, "tırnak yeme" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hamilton, özellikle tırnak yeme, dudak ısırma gibi yüksek kaygı durumunu gösteren tekrarlayıcı alışkanlıkların, vücutta 'kronik hafif stres' durumu yarattığını ve bunun saç döngüsünü erkenden durdurarak saç dökülmesine (telogen effluvium) yol açtığını bildirdi. Oxford Üniversitesi Nörobilim ve Psikiyatri Enstitüsü'nden (Department of Psychiatry) Dr. Eleanor M. Vance tarafından yönetilen bir bilimsel araştırma ekibi de bu bulguları destekledi. Dr. Vance, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tekrarlayan kompulsif alışkanlıklar, özellikle anksiyete ve obsesif-kompulsif eğilimleri olan bireylerde yaygındır. Bizim çalışmamız, bu davranışların kafa derisinde yarattığı gerginlik ve dolaşım bozukluğunun, foliküllerin dinlenme evresine geçişini hızlandırdığını gösterdi. Tırnak yeme, sadece parmak ucunda değil, tüm vücutta algılanan bir iç gerilim durumunu temsil eder" dedi. Tırnak geçirgenliği, sadece dermatolojik sağlık için değil, genel sağlık durumu açısından da önemlidir. Tırnaklarınızın yapısı ve geçirgenliği, bazı sağlık risklerini ve vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Öte yandan Jel tırnaklarda kullanılan TPO maddesinin, cilt ve tırnak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Son dönemde kadınların protez ve jel tırnaklara ilgisi hızla artıyor. Ancak estetik görünüm sandığınız kadar masum olmayabilir. Jel tırnaklarda kullanılan TPO maddesinin, cilt ve tırnak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Kimyasallara Karşı Korunma! Kimyasal maddelerle sık temas halinde olan bireylerde tırnaklar, bu maddeleri emebilir ve zamanla birikim yapabilir. Bu da sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle temizlik ürünleri veya endüstriyel kimyasallarla çalışan kişiler için bu durum önemli bir sorundur. Dolama, tırnak çevresindeki yumuşak dokunun bakteriyel veya mantar kaynaklı enfeksiyonudur. Genellikle el veya ayak tırnaklarının kenarında gelişir ve ağrı, kızarıklık, şişlik ile kendini gösterir. İltihap ilerlediğinde tırnak deformasyonu ve abse oluşumu görülebilir. Mikroskobik organizmaların neden olduğu tırnak mantarı; beyaz ya da sarı-kahverengi leke, solma ve kırılma gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzmanlar kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür uygulaması sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor. Bunun yanında 3-4 hafta sonra tırnaklardan ojelerin çıkarılmasıyla tırnakta inanılmaz bir kırılganlık, incelme, kopma gibi durumlar meydana geliyor. Bunun kendi kendini tamir etmesi de çok zor oluyor." diye konuşuyor.