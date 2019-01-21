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Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı!

Suriye'de ABD ve terör örgütü YPG'nin ortak devriyesine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:57
Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı!

Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü PKK/YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıda 2 ABD askerinin yaralandığını, 5 terör örgütü üyesinin ise öldüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz haftada Münbiç'te 4 ABD askerlerinin öldüğü bir saldırı gerçekleştirilmiş ve o saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:57
  1. ABD/YPG devriye

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