Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı!
Suriye'de ABD ve terör örgütü YPG'nin ortak devriyesine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.21 Ocak 2019 Pazartesi 13:57
Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü PKK/YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıda 2 ABD askerinin yaralandığını, 5 terör örgütü üyesinin ise öldüğünü duyurdu.
Geçtiğimiz haftada Münbiç'te 4 ABD askerlerinin öldüğü bir saldırı gerçekleştirilmiş ve o saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.
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