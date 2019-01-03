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Suriye'de 7 binden fazla kişi alıkonuldu!

SNHR, Suriye'de geçen yıl, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere, 7 bin 706 kişinin keyfi şekilde alıkonulduğunu açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:06
Suriye'de 7 binden fazla kişi alıkonuldu!

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) Suriye'deki taraflarca alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, geçen yıl ülke genelinde 504'ü çocuk, 699'u kadın olmak üzere 7 bin 706 kişinin keyfi olarak alıkonulduğu belirtildi.

Sadece rejim 5 bin 607 kişiyi alıkoydu

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen yıl 355'i çocuk, 596'sı kadın 5 bin 607 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Rejim güçlerince alıkonulanların büyük kısmını, son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerle ülkenin kuzeyinden veya yurt dışından rejimin kontrolündeki bölgelere dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Teröristlerin alıkoyduğu insanlar

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 83'ü çocuk, 74'ü kadın toplam 965 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DAEŞ 28'i çocuk, 13'ü kadın 338 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar da 38'i çocuk, 16'sı kadın toplam 796 kişiyi alıkoydu.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:06
  1. Suriye
  2. Esed rejimi
  3. alıkoyma
  4. DAEŞ
  5. PKK

YORUM YAZ

  • Ahmet Ahmet 46 dk önce
    Yakında Suriylebirleşelim tek devlet olalım denilecek

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