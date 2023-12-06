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Dünya Suriye ve Suudi Arabistan arasında 12 yıl sonra bir ilk
Dünya

Suriye ve Suudi Arabistan arasında 12 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-12-06 23:07:00 -
Suriye ve Suudi Arabistan arasında 12 yıl sonra bir ilk

Yıllar sonra normalleşme kararı alan Suudi Arabistan ile Esad yönetimi bugün ilk somut adımı attı.

Suriye'de Esad yönetimi ile Arap ülkelerini arasında normalleşme adımları devam ediyor.

Normalleşme adımı atan ülkelerden biri de Suudi Arabistan...

Geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne 12 yıl aranın ardından katılan Beşar Esad ve yönetimi, Körfez ülkesiyle ilişkileri bir adım daha öteye taşıdı.

Suriye haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Esad tarafından Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi.

Böylece Esad yönetimi, 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.
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Suudi Arabistan, Suriye'de iç savaşının başlamasının ardından Şam yönetimi ile bağlarını koparmış ve Beşar Esad’ı devirmeye çalışan muhalif grupları desteklemişti.Bu dönemin ardından da Suriye, Arap Birliği’nden çıkarılmıştı.

Elçilerin geri çekilme süreci

Suriye'de 2011 yılında yaşanan olayların ardından bazı ülkeler, elçilerini geri çekti. O dönem, Kuveyt, Suriye'deki büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırdığı bildirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Salim El Sabah, Kuveyt parlamentosunda basına yaptığı açıklamada, ''Suriye'deki büyükelçimizi istişare için çağırdık'' dedi.

Diğer bir Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan ise Kuveyt'ten hemen önce "Suriye'yi, bu ülkedeki protesto gösterilerini kırmak için güç kullandığı gerekçesiyle" kınamış ve Şam'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

O dönem yine Suudi Arabistan'ın hemen ardından Bahreyn, Suriye'den elçisini geri çektiğini duyurmuştu.

Kral Abdullah, büyükelçinin geri çekildiğini bizzat açıkladı

2011 yılında El Arabiya televizyonunda yayınlanan açıklamasında kararı duyuran Kral Abdullah, Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Suriye hükümetinin ''gerçek reformları'' yaşama geçirmesi ve kendi ifadesiyle ''daha geç olmadan ölüm makinesini durdurmasını'' isteyen Kral Abdullah, büyükelçinin ''danışmalarda bulunmak üzere'' Riyad'a geri döneceğini kaydetmişti.

12 Kasım 2011 yılında üyelik askıya alındı

2011'de protestoculara karşı sert tutumu ve ülkede başlayan iç savaş üzerine üyeliği askıya alınan Suriye'den elçiler geri çekilince, Arap Birliği, 12 Kasım 2011'de yine Suriye'nin üyeliğini de askıya aldı.

Bu süreç, 19 Mayıs 2023 yılında yapılan Arap Birliği Zirvesi'ne Esad'ın çağrılmasıyla sonlanmaya başladı.

Üye ülkelerin dışişleri bakanları, 19 Mayıs'ta gerçekleşen Arap Birliği Zirvesi'nden önce 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Zirvede konuşan Esad, "normalleşme" sinyali verdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise o dönem yaptıkları açıklamada, "Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü konusunda Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz. Her ülkenin kendi kararı var." demişti.

Mayıs ayında Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yapan Beşar Esad ise ilişkilerin normale dönüşünün sinyalini verdi.

Kaynak: AA

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