Suriye ve Rusya arasında önemli görüşme
Suriye ve Rusya arasında önemli görüşme

Suriye ve Rusya arasında önemli görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’yı Moskova’da kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'yı kabul etti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Savunma Bakanı Ebu Kasra, Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede, her iki ülke için ortak öneme sahip çeşitli siyasi, askeri ve ekonomik konular ele alındı ve özellikle askeri sanayi alanındaki stratejik işbirliğine odaklanıldı.

İki taraf ayrıca, Suriye ordusunun savunma kabiliyetini artırmak ve askeri sanayideki modern gelişmelere ayak uydurmak, özellikle askeri teçhizatın modernizasyonu, teknik ve teknolojik uzmanlığın aktarılması ve araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliği yapmak suretiyle, ulusal savunma sisteminin güçlendirilmesine ve Suriye ile bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla askeri ve teknik ortaklığın geliştirilmesi yollarını görüştü.

Son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, uluslararası platformlarda Şam ile Moskova arasındaki siyasi ve diplomatik koordinasyonun önemi vurgulanarak, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesi ve devletlerin iç işlerine yabancı müdahalenin reddedilmesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede, yeniden yapılanma projelerinin desteklenmesi, altyapı sektörlerinin geliştirilmesi, Suriye'ye yatırımların teşvik edilmesi, ticaret alışverişinin artırılması ve ortaklıkların kolaylaştırılması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesi olasılıkları ele alınarak, bunun Suriye ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'yi desteklediğini söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve tam egemenliğinin korunmasının önemini vurgulayan Putin, Suriye'yi bölmeyi veya bağımsız ulusal karar alma mekanizmasını zayıflatmayı amaçlayan her türlü projeyi reddettiğini dile getirdi.

Putin, ülkesinin İsrail'in Suriye topraklarını tekrar tekrar ihlal etmesini reddettiğini yineleyerek, bu ihlalleri bölgedeki istikrar ve güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

