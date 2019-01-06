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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Türkiye'de! "Türkler bizi bizden daha çok düşünüyor"

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar" dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 16:55
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Türkiye'de! "Türkler bizi bizden daha çok düşünüyor"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar" dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Cuma, Liyakat Derneği ve Suriye Topluluğunu ziyaret ederek, Suriyelilerle sohbet etti.

Buradan, beraberindekilerle İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne giden Cuma, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'la görüştü.

Cuma, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin en önemli sebebinin Türk devletine ve halkına kalpten teşekkür etmek olduğunu söyledi.

"Suriye halkının yarısına yakını Türkiye'nin güvenliği altında"

Türkiye'nin yaptığı yardımlarla dünyaya örnek olduğunu dile getiren Cuma, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, yaptığı ve yapabilecekleri şeyleri hiçbir ülke yapamamıştır. Şu anda biz Suriye'den bahsediyoruz. İki hafta önce sağanak yağdığında çadırlar yok oldu. Suriye içerisindeki çadırlara dışarıdan bakarsak, yamalı, kötü şartlar içerisinde, Lübnan'daki kampları çok iyi biliyoruz, çok zor şartlar içerisinde insanlarımız. Ürdün'de de insanlar çok zor şartlar içerisinde yaşıyor. Allah'a şükür bir Türkiye devletimiz var. Sizin gibi çok iyi insanlar var. Türk yetkililerle hep görüşüyoruz. Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar. Suriye halkının yarısına yakını artık Türkiye devletinin güvenliği altında yaşıyorlar."

Cuma, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekatla ilgili olarak, "Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek. Bu Türkiye devletinin siyasi kararıdır ve oranın halkının da isteğidir çünkü teröristler oradaki insanlara zulm ediyor. Bizler bu teröristlerin zulmünü gören insanlar olarak, Türkiye devletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi bir an önce bekliyoruz. Bu operasyon olursa oradaki insanlar huzura kavuşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:55
  1. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma
  2. Liyakat Derneği
  3. Suriye Topluluğu
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi
  5. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan
  6. Fırat'ın doğusu
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri

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