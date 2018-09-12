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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor!

Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amacıyla bölgeye askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, bugün Kilis kent merkezine ulaştı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:34

Türkiye'nin değişik illerindeki birliklerden gönderilen aralarında obüs, tank ve zırhlı iş makineleri yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:34
  1. Kilis
  2. Suriye sınırı
  3. askeri sevkiyat
  4. askeri araçlar

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