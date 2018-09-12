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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırında görev yapan birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis kent merkezine ulaştı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:58
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin değişik illerindeki birliklerden gönderilen aralarında obüs, tank ve zırhlı iş makineleri yüklü TIR’ların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:58
  1. Kilis
  2. Suriye sınır
  3. TIR
  4. Askeri Konsey

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