Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırında görev yapan birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis kent merkezine ulaştı.12 Eylül 2018 Çarşamba 13:58
Türkiye'nin değişik illerindeki birliklerden gönderilen aralarında obüs, tank ve zırhlı iş makineleri yüklü TIR’ların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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