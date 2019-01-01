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Suriye ordusundan Türkistan İslam Partisi'ne saldırı!

Suriye ordusu, Hama'nın kuzeyinde bulunan bir grup Türkistan İslam Partisi üyesine saldırı düzenledi.

01 Ocak 2019 Salı 18:09
Suriye ordusundan Türkistan İslam Partisi'ne saldırı!

Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyinde bir grup Türkistan İslam Partisi örgütünü öldürdüğü belirtildi.

Suriye devlet televizyonu muhabirinin Hama'dan aktardığına göre, Suriye hükümet güçleri, kentin kuzeyinde bir grup Türkistan İslam Partisi üyelerini etkisiz hale getirdi.

Bombardıman sonucunda bir grup militanın yanı sıra örgütün mevzileri, silahları, mühimmatları ve teknik araçları imha edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:09
  1. Suriye ordusu
  2. Türkistan İslam Partisi

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