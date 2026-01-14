  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nankörlüğe kim dur diyecek? Devletin ekmeğini yiyip PKK’ya uşaklık ediyorlar Trump'tan Powell'a sert faiz uyarısı! Küresel sermayeye değil piyasalara kulak ver! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın Nazi artığı Alman polisinden kadınlara vahşi saldırı! Soykırımcı genleri yine hortladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor" Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Dünya Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı
Dünya

Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı

Suriye ordusu, İsrail'in gazına gelen terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir hattına takviye yapıyor.

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki son işgal bölgelerine yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında, Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk etti.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep’in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtildi.

Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması
Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması

Dünya

Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması

Özgür-Der'den Suriye uyarısı
Özgür-Der'den Suriye uyarısı

Gündem

Özgür-Der'den Suriye uyarısı

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Dünya

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Dünya

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23