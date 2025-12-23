Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti

Suriye'de sivil kanı dökmekten çekinmeyen terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu SDG ile Suriye ordusu arasındaki sıcak çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Dün Halep’te El-Razi Hastanesi’ni ve sivil mahalleleri roket ve ağır silahlarla hedef alarak 2 sivili katleden, 9 kişiyi yaralayan terör örgütü, Suriye ordusunun ağır darbeleri sonrası ateşkes kararı aldığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait hedeflerin vurulmasının durdurulduğu bildirildi. SDG de Suriye ordusuna yönelik saldırıları durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında dün çıkan çatışmalar sona erdi. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait hedeflerin vurulmasının durdurulduğu ve kararın çatışmaların kapsamını sivillerden uzaklaştırmak amacıyla alındığı aktarıldı. Açıklamada, Suriye ordusunun bugün halkı koruma ve savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiği, kontrol hatlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atmadan, eylemlerini yalnızca ateş kaynaklarına karşılık vermekle sınırladığı vurgulandı.

Ardından açıklama yapan SDG de gerilimi düşürmeye yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık vermeyi durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

SDG dün Halep kentindeki çeşitli mahallelere havan mermileri, roketatarlar ve ağır makineli tüfekler kullanarak saldırılar düzenlemiş, sivil yerleşim yerlerine ve Halep’teki El-Razi Hastanesi’ne yönelik saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı. İç güvenlik güçleri, bu saldırıların ardından sivilleri tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için çalışma yürütmüştü.

