Suriye ordusu o bölgeye askeri sevkiyat yapıyor!

Suriye ordu kaynaklarının açıklamalarına göre SDG güçleri Halep'in doğu kırsalındaki Meskene ve Deyr Hafir civarına milis sevkiyatı yapıyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geçen hafta Halep'te yaşanan çatışmaların ardından devam eden gerilimin ortasında, ordu Halep doğu kırsalındaki bölgelere yeni takviyeler gerçekleştirdi.

Pazartesi günü Operasyon Komutanlığı, SDG'nin Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafer'deki bazı noktalara daha fazla milis sevk etmeye başladığını bildirdi.

Açıklamada "Bu yeni takviyeler arasında PKK savaşçıları ve bazı eski rejimin kalıntıları da var" denildi.

SDG'nin savaşçı takviyesinin gerilimi artıracak bir gelişme olduğunun belirtildiği açıklamada, "bu grupların herhangi bir askeri hamlesine şiddetli bir karşılık verileceği" vurgulandı.

Buna karşılık SDG, Meskene ve Deyr Hafir civarında güçlerinin herhangi bir askeri hareketliliğini ya da takviyesini reddetti.

SDG yaptığı açıklamada ordunun açıklamalarını "yanıltıcı" ve "temelsiz" olarak niteledi. Mevcut saha hareketlerinin hükümet güçlerine ait olduğunu ileri sürdü.

SDG açıklamasında, "Savunma Bakanlığı tarafından bu iddiaların ikinci kez tekrarlanması, gerginlik yaratma ve tırmanış için bahane oluşturma girişimidir" denildi ve eklendi: "Bu iddiaların arkasındaki taraflar, yaşanması muhtemel gelişmelerin tüm sorumluluğunu taşımaktadır"

Kaynak: Mepa News