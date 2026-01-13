Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı! Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Halep'teki gelişmeler 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplatısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
"YPG'NİN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ"
Erdoğan, MYK'da Halep'in temizlenmesinin önemli olduğunu belirtip "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğine de dikkat çekti.
ERDOĞAN'DAN SDG'YE 10 MART MUTABAKATI UYARISI
Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, "Halep'teki durum uygulama için fırsat sundu." diye konuştu.
