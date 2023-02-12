Suriye muhalefetinden BM'ye deprem tepkisi: Kaderine terk ettiler

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki depremzedeleri "kaderine terk etmekle" suçladığı Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine tepki göstererek, uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, BM'yi Suriye'de deprem felaketine "siyasi bir yaklaşım" sergilemekle suçladı.

Açıklamada, "Suriye'de büyük bir felakete sebep olan depremlerin ilk saatlerinde Esed rejimi kontrolündeki bölgelere insani yardım ulaştıran BM ve bağlı kurumları, Suriye'nin kuzeyindeki (muhaliflerin kontrolündeki) özgürleştirilmiş bölgeleri ise kaderine terk etti." ifadeleri kullanıldı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yüzlerce binanın yıkıldığı ve on binlerce ailenin evsiz kaldığı vurgulanan açıklamada, bölgeye uzman ekiplerin gönderilmesi ve acil barınma merkezlerinin kurulması çağrısı yapıldı.

"Ciddi bir soruşturma açılmasını talep ediyoruz"

Açıklamada, "BM yetkililerinin felaket karşısında gösterdiği gevşek tutuma dair ciddi bir soruşturma açılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, felaketin neden olduğu yaraların sarılması için acilen uluslararası yardım yapılması istendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 575 kişi hayatını kaybetti.