  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’ Biyolog açıkladı: İşte Ramazan’da oruç tutarken otofajiyi engelleyen yaygın hatalar Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek Bayramlar resmi tatil edilmişti! ABD’nin o eyaleti ramazan ayını da resmen tanıdı Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası Müthiş haber geldi yine: Osimhen adeta ceza sahasında doğmuş! İnanılmaz rakam Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç Taraftarı panikletecek ve kötü haber gelecek derken... Okan Buruk bu işe dur dedi anlaşılan... Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç
AA Giriş Tarihi:

Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Muş'ta "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında geçen yıl yürütülen psikososyal destek çalışmaları ve hane ziyaretleriyle suça karışan 66 çocuğun yeniden sosyal hayata entegre olmaları sağlandı.

#1
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Muş'ta suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılması ve çocukların suçtan korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

#2
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

İl Müdürlüğü bünyesinde çocukların suç ve suç unsurlarından korunması amacıyla aralarında psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve öğretmenlerin yer aldığı ekip oluşturuldu. "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında suça karışan çocuklar ve aileleriyle görüşen ekipteki görevliler, bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürüttü.

#3
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Bu kapsamda geçen yıl kentte "yaralama, darp, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi suçlara karışan 66 çocuğa danışmanlık, eğitim ve psikososyal destek veren, aileleriyle görüşen ekipler, çocukları suça iten nedenleri tespit etmeye ve yeniden suça karışmalarını önlemeye çalıştı.

#4
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kentte 120 çocuğun suça sürüklendiğini söyledi. Bu çocuklara yönelik müdürlük bünyesinde çalışma yaptıklarını anlatan Kırtay, "Buradaki amacımız suça bulaşmış çocuklarımızı suçlu olarak değil de bu yavrularımızı daha doğru yönlendirmeyle eğitime ve sosyal ortama kazandırmaktır.

#5
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Çocuklar Güvende Hizmet Modeli çerçevesinde ekiplerimiz sahaya indi. Sosyal Hizmet Merkezlerimize bağlı izleme ekiplerimiz tarafından hane ziyaretleri yapıldı, çocuklarımızla ve aileleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirildi. Amacımız, çocuğu suça iten nedenleri yerinde tespit etmek ve buna göre destek mekanizmalarını ortaya çıkarmaktır." dedi.

#6
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Yapılan çalışmalar sonucunda 26 çocuğa danışmanlık tedbiri, 6 çocuğa psikososyal destek, 17 çocuğa eğitim tedbiri ve 4 çocuğa ise sağlık tedbiri uyguladıklarını belirten Kırtay, şöyle konuştu: "Ayrıca 7 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verdik. 6 kişiye de sosyal ve ekonomik hizmet modelimizle yardımcı olarak topluma kazandırmaya çalıştık. Bu süreçte 66 çocuğumuzu ilgili kurumlara yönlendirerek yeniden sosyal ortamlardan faydalanmalarını sağladık.

#7
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Müdürlük olarak çocuklarımızın yeniden suça sürüklenmesini önlemenin yanı sıra onları topluma tekrar kazandırmayı, sosyal hayata aktif şekilde dahil etmeyi temel hedef olarak seçtik.

#8
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kırtay, "Ailelerimiz, çocuklarının davranışlarında gözle görülür bir iyileşme olduğunu ve verilen desteklerden memnun kaldıklarını bizlere ifade ediyor.

#9
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Bu da bizim çalışma azmimizi artırıyor, çocuklara olan bu mesaimizi daha yoğun bir şekilde harcamamızı sağlıyor.

#10
Foto - Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Çocuklarımız için daha güvenli ortamlar oluşmasını, eğitimde, sağlıkta ve sporda daha etkin rol almalarını sağlamak için ekibimizle var güçümzle çalışmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Cenevre'de anlaşmayla tamamlandığı duyurulmuş, hatta bu gelişmelerin ardından altında büyük düş..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23