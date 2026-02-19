Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç

Yapılan çalışmalar sonucunda 26 çocuğa danışmanlık tedbiri, 6 çocuğa psikososyal destek, 17 çocuğa eğitim tedbiri ve 4 çocuğa ise sağlık tedbiri uyguladıklarını belirten Kırtay, şöyle konuştu: "Ayrıca 7 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verdik. 6 kişiye de sosyal ve ekonomik hizmet modelimizle yardımcı olarak topluma kazandırmaya çalıştık. Bu süreçte 66 çocuğumuzu ilgili kurumlara yönlendirerek yeniden sosyal ortamlardan faydalanmalarını sağladık.