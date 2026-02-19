19 Şubat 2021: M. Emin Saraç'ın vefatı (Hadis Âlimi)

1929 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında doğan Saraç, ilmi bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye’den Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.



Dedesinin yanında 6 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmederek hafızlığa başlayan Emin Saraç’ın ağabeyi ve kardeşleri de Kur’an hafızı olarak yetiştirildi.







Emin Saraç, 1940-1943 yılları arasında Niksar-Merzifon’da mukabeleler okudu. 1943’te ailesi tarafından tahsil için İstanbul’a Ali Haydar Efendi’nin tekkesine gönderildi.



Ali Haydar Efendi de M. Emin Saraç’ı, Fatih Camisi Baş İmamı Ömer Efendi’ye emanet etti. Ömer Efendi’nin yanında Kur’an talimi ve Telhis okumaya başlayan Saraç, üç ay sonra Kargümrük’teki Üçbaş Medresesi’ne gitti. Burada 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi’den Buhari-i Şerif’in birinci ve ikinci ciltlerini okudu, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi’den aldı.







Emin Saraç, Üçbaş Medresesi’nde 1950’ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi’den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul alanında dersler okumaya devam etti.



Emin Saraç, Mısır’da da 9 yıl eğitim aldı. Muhammed Zahidü’l Kevseri, Osmanlı’nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Abdulfettah eş-Şa’şa gibi zatlardan istifade etti.







Fi-Zılalil-Kur’an mütercimleri arasında da yer alan Saraç, aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz 2000’den fazla talebe yetiştirdi. Talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk gibi isimler yer alıyor.







Yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye’yi temsil eden, Fatih Camii’nde 65 yıl tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içi yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde 19 Şubat 2021’de vefat etti.





