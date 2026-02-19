  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 farklı ödeme koşuluyla faizsiz: Emlak Konut’tan ‘Hoş geldin evim Kampanyası’ Biyolog açıkladı: İşte Ramazan’da oruç tutarken otofajiyi engelleyen yaygın hatalar Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek Bayramlar resmi tatil edilmişti! ABD’nin o eyaleti ramazan ayını da resmen tanıdı Yeni taktik bu mu? Büyük Devrim'in destekçisi Mehmet Ağar! Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanıyor iddiası Müthiş haber geldi yine: Osimhen adeta ceza sahasında doğmuş! İnanılmaz rakam Bakanlıktan psikososyal destek Küçük yaş büyük suç Taraftarı panikletecek ve kötü haber gelecek derken... Okan Buruk bu işe dur dedi anlaşılan... Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Yapılan son çalışmalar migren rahatsızlığı ile ilgili ipuçları veriyor.

#1
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Migren şiddetli baş ağrılarının sonucu olarak karşımıza çıkar. Migren bir baş ağrısından çok daha fazlası... Uzmanlara göre ise bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Peki bunun nedeni ne?

#2
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Dünya genelinde milyonlarca insanı iş göremez hale getiren migren, modern tıp dünyasında yalnızca bir "baş ağrısı" değil, kompleks bir nörolojik bozukluk olarak yeniden tanımlandı.

#3
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar, bu kronik rahatsızlığın cinsiyetler arasında çarpıcı bir uçurum yarattığını gösterdi.

#4
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

İstatistiksel verilere göre, kadınların yaklaşık yüzde 20'si hayatlarının bir döneminde migrenle mücadele ederken, erkeklerde bu oran yüzde 8 seviyelerinde kaldı.

#5
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Uzmanlar, bu belirgin farkın temelinde yatan biyolojik mekanizmaları mercek altına aldı. Özellikle kadınlardaki östrojen hormonu seviyelerindeki ani düşüşlerin, beyindeki ağrı merkezlerini tetiklediği saptandı. Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten nörolog Dr. Elizabeth Loder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın beyninin dış uyaranlara karşı daha hassas bir yapıda olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Loder, "Kadınlardaki vasküler sistem ve sinir ağları, hormonal dalgalanmalarla doğrudan etkileşim içerisindedir. Bu durum, kadınların genetik olarak ağrı eşiğinin düşük olmasından değil, beynin elektriksel aktivitesinin belirli dönemlerde daha 'uyarılabilir' hale gelmesinden kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Yalnızca biyolojik yapı değil, genetik faktörlerin de migrenin yaygınlığında kilit rol oynadığı belirlendi. Danimarka Baş Ağrısı Merkezi'nden Profesör Jes Olesen, migrenin kalıtsal bir zemin üzerinde yükseldiğini ifade etti.

#8
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Olesen, yürüttüğü klinik araştırmalarda, beyindeki kan damarlarının genişlemesini kontrol eden genlerin kadınlarda daha aktif bir rol oynadığını kaydetti. Araştırma sonuçları, migrenin sosyo-ekonomik maliyetinin de kadın popülasyonu üzerinde daha ağır bir yük oluşturduğunu kanıtladı. Uzmanlar, uyku düzensizliği, stres ve beslenme alışkanlıklarının bu genetik yatkınlığı perçinlediğine dikkat çekti.

#9
Foto - Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar... Migren neden kadınları hedef alıyor?

Küresel tıp çevreleri, migrenle mücadelede "tek tip tedavi" yönteminden uzaklaşılması gerektiğini bildirdi. Özellikle kadın hastalarda menstrüel döngülerin ve yaşam tarzı faktörlerinin göz önünde bulundurulduğu özel protokollerin uygulanması gerektiği dile getirildi. Bilim insanları, migrenin bir engel olmaktan çıkarılması için nörolojik araştırmaların derinleştirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Cenevre'de anlaşmayla tamamlandığı duyurulmuş, hatta bu gelişmelerin ardından altında büyük düş..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23