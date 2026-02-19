İçişleri Bakanı Çiftçi'den net masajlar: Nefesim ensenizde olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Birim Amirleri Toplantısı’nda; Terörle mücadele, Asayiş uygulamaları, Organize suçlarla mücadele, Siber suçlar, Uyuşturucuyla mücadele, Trafikte can güvenliği, Göç yönetimi başta olmak üzere birçok kritik konu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası da ele alındı.

Çiftçi, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle koordinasyon içinde, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” mesajı verdi.

“BU ÜLKEDE BİR VATANDAŞ HUZURSUZSA BEN DE UYUMAYACAĞIM”

Bakan Çiftçi, güvenlik vurgusunu kişisel sorumluluk diliyle pekiştirdi:

“Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek.”

Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı sert bir mücadele yürütüleceğini belirterek, “Tepelerine çökülecek, nefesim enselerinde olacak.” ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütleri ve şebekelere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Çiftçi, vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj girişimlerinin affedilmeyeceğini söyledi.

GÖÇ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Düzensiz ve kaçak göç konusunda da net mesaj veren Çiftçi, insan kaçakçıları ve “göç baronları” olarak nitelendirdiği yapılara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini açıkladı.

“Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek; devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.” diyen Çiftçi, güvenlik politikalarının yalnızca caydırıcılık değil, kamu düzeni ve toplumsal güven ekseninde yürütüleceğini ifade etti.

TBMM’DEKİ KAVGAYA TEPKİ

Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreni sırasında yaşanan olaylara da değindi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni “Kurtuluş Savaşı yapmış bir Meclis” olarak nitelendiren Bakan Çiftçi, “Meclis’te yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem, Kurtuluş Savaşı vermiş Meclis’e yakışmamaktadır.” dedi.

ERDOĞAN’IN TALİMATI VURGUSU

Çiftçi ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz” sözünü rehber edindiklerini belirtti.

Yeni dönemde İçişleri Bakanlığı’nın hem güvenlik hem kamu hizmeti alanında daha sıkı, daha görünür ve daha kararlı bir politika izleyeceği mesajı verildi.

Haber Kaynağı: Araştırmacı Gazeteci yazar Vehbi Korkutata