Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

Lübnanlı yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yakın militanlara para gönderdiğinden şüphelenilen Suriyeli bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"Ahmad Dunia" adındaki şüpheli, geçtiğimiz günlerde Beyrut’un kuzeyindeki Biblos bölgesinde yakalandı.

Dunia’nın, Esad’ın anne tarafından kuzeni Rami Mahluf ile ve Esad’ın Aralık 2024’teki düşüşünün ardından ülkeyi terk eden eski bir Suriye ordusu generaliyle bağlantıları olduğu iddiasıyla sorgulandığı belirtildi.

Para gönderiliyor

Yetkililer, Dunia’yı zengin iş insanı Mahluf’un “mali kolu” olarak tanımladı. Dunia’nın, Rusya’da olduğuna inanılan ve görevden alınmış Suriyeli General Süheyl el-Hasan’ın komutası altında faaliyet gösteren eski Esad yanlılarına para gönderdiği öne sürüldü.

Açıklamaya göre, gönderilen paraların büyük bölümü, Esad’ın mensubu olduğu Alevi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Suriye’nin kıyı bölgelerinde aktif olan Esad yanlısı savaşçılara ulaştırıldı.

Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar:

Dunia’nın Esad müttefiklerini finanse ettiğine dair iddialar ilk olarak Katar merkezli El Cezire televizyonu tarafından gündeme getirildi. Bunun ardından Lübnan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı, ismini saklı tutan yetkililerce aktarıldı.

Gözaltı, Suriyeli bir güvenlik heyetinin bir hafta önce Beyrut’a giderek Lübnanlı yetkililere, Lübnan’dan Suriye’ye yönelik hükümet karşıtı faaliyetleri yönlendirdikleri öne sürülen Esad’ın eski güvenlik mensuplarının isim listesini teslim etmesinin ardından gerçekleşti. Yetkililer, Ahmad Dunia’nın adının da bu listede yer aldığını belirtti.

Esad’ın devrilmesinden bu yana, destekçileri ile ülkenin yeni yönetimi arasında birçok çatışma yaşandı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında, Esad’la bağlantılı silahlı gruplar ile yeni hükümetin güvenlik güçleri arasında başlayan çatışmalar, mezhepsel intikam saldırıları ve katliamlara dönüşmüş, Alevi dini azınlığa mensup yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Son aylarda ise binlerce Alevi, ülkenin yeni hükümeti tarafından ayrımcılığa uğradıklarını öne sürerek protestolar düzenledi. (euronews.)

{relation id:1976865 slug:'suriyede-ser-ittifaki-desifre-oldu-katil-esad-artiklari-pkksdg-saflarina-katildi'}