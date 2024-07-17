Suriye ile görüşme süreci nasıl ilerleyecek? Hande Fırat, "Bunun gerçekleşmesi, kimseye sürpriz olmasın" diyerek bombayı patlattı

Hande Fırat, Şam ile Ankara arasındaki görüşme sürecini köşesine taşıdı. PKK/PYD ile mücadele ve mültecilerin geri dönüşünün ana gündem maddeleri olduğunu belirten Fırat, Rusya'nın arabuluculuğa sıcak bakmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderler düzeyinde görüşmeler için görevlendirildiğini yazan Fırat, dörtlü istihbarat toplantısının bu ay sonunda yapılmasının planlandığını belirtti. Hande Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"PKK/PYD ile mücadele ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşü Ankara’nın en önemli iki gündem maddesi. Irak da Şam-Ankara hattında arabulucu olabileceğini söyleyerek, harekete geçti. Ancak unutmayalım ki Suriye’de ağır aktör Rusya. Rusya, Irak’ın arabuluculuğuna sıcak bakmıyor. Şam’ın da Rusya’dan bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Peki süreç nasıl ilerleyecek?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler düzeyinde bir araya gelinmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı görevlendirdi.

- Ancak liderlerden önce bir süredir izlenen sıralı politikanın yani istihbarat, dışişleri bakanları ve en son liderler toplantısından oluşan yol haritasının işlemesi bekleniyor.

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RUSYA HAREKETE GEÇTİ

Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaktır:

- Rusya, Türkiye, İran ve Şam rejiminden oluşan dörtlü istihbarat toplantısı geçen Eylül ayında yapılacaktı. Ancak Suriye’nin ön şart koyması ile o toplantı yapılamadı.

- Süreçte, özellikle de son dönemde aktörlerden olumlu mesajlar gelmeye başladı.

- Rusya harekete geçti. Bir süre önce Ankara’yı arayan Moskova dörtlü istihbarat toplantısının bu ayın sonlarına doğru yapılması için çağrıda bulundu.

- Bir aksilik ya da yeni bir ön şart konulması durumu olmazsa, dört ülkenin istihbarat başkanları bu ay sonunda buluşabilir.

- Masada bir uzlaşı olursa, bu sürecin hızla ilerleyeceği anlamına gelir. Eş zamanlı olarak dışişleri bakanları arasında da temas beklenebilir.

- İki süreç yürürse, üçüncü bir ülkede liderlerin iki üç aya kadar bir araya gelmesi kimseye sürpriz olmasın."