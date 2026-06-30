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Gündem Suriye ile afet ve acil durum mutabakat zaptı imzalandı
Gündem

Suriye ile afet ve acil durum mutabakat zaptı imzalandı

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Suriye ile afet ve acil durum mutabakat zaptı imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ile AFAD arasında afet ve acil durum yönetimi alanında etkin bir iş birliği çerçevesi oluşturulmasını hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'deki temaslarına devam ederken, Türkiye ve Suriye arasında afet yönetimi alanında iş birliğine dair mutabakata varıldı. İçişleri Bakanlığı ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı arasında afet ve acil durum yönetimi alanında etkin bir iş birliği çerçevesi oluşturulmasını hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına Türkiye adına Bakan Çiftçi, Suriye adına ise Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih imza attı.

ORTAK VE ETKİN İŞBİRLİĞİ

İmzalanan mutabakat zaptı, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında ortak ve etkin bir iş birliği mekanizması kurulmasını amaçlıyor. Mutabakat zaptı, iki ülkede meydana gelebilecek muhtemel afet veya acil durum hallerinde talep üzerine karşılıklı gönüllü yardım ve müdahale desteği sağlanmasını öngörüyor. Anlaşma ayrıca afet ve acil durumlardan korunma, hazırlıklı olma ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımını, karşılıklı uzman değişimini ve ortak uzmanlık eğitim programlarının düzenlenmesini de kapsıyor.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberi okuyunca çok sevindim! İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin Suriye'deki temasları ve imzalanan bu mutabakat zaptı büyük bir adım. Allah razı olsun, özellikle de iki ülke arasında afet durumlarında karşılıklı yardımlaşma sağlanmasını hedefleyen bu anlaşmayı çok olumlu buluyorum. Suriye'deki kardeşlerimize destek olmak bizim için önemli ve böyle bir işbirliği yapılması İslam dünyasının birlik ve beraberliğine katkı sağlar. Ayrıca Sayın Bakanımızın Şam’da Ahmed Şara ile bir araya gelmesi de ümit verici bir gelişme, Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesi umudu veriyor. Bu tür hassas konularda daima milli menfaatlerimizi savunmak gerekir, Allah'ım milletimize düşmanların elinden uzak tutmasını nasip eylesin!

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