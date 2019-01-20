Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük Suriye askeri kaynaklara dayanan haberde, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının Esed Rejimi tarafından püskürtüldüğü öğrenildi.

Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttüğü, fırlatılan tüm füzelerin imha edildiği bildirildi. Suriye ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını püskürttüğünü belirtti. Yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, İsrail'in güney bölgemize yönelik hava saldırısını püskürttü. Fırlatılan tüm füzeler, hedeflerine ulaşamadan düşürüldü" diye konuştu. İsrail son olarak 12 Ocak gecesi Suriye'ye saldırmıştı. İsrail jetlerinin fırlattığı füzeler Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir ambar ve birkaç uçağa zarar vermişti. Bir önceki saldırıda da püskürtülmüştü Askeri kaynaklar ise, İsrail jetlerinin Şam'a yönelik saldırı düzenlediğini ancak ateşlenen füzelerin çoğunun düşürüldüğünü ifade etmişti. O saldırının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail jetlerinin Şam civarlarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, İsrail'in yeni saldırılarının önüne geçilmesi için derhal önlem almasını talep etmişti.

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