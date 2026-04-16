  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröriste hak ettiği cevap! Netanyahu ile görüşmeyi reddetti ‘Eğitim kurumlarında polis istemiyoruz’ diyenler bunlar değil miydi? Chp’den ‘okullarda polis’ dansözlüğü Rusya'da Türkiye çılgınlığı! Yüzde 20 zam bile durduramadı Kahramanmaraş'taki katliamcının talim yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Saldırılar sonrası bir kez daha anlam kazandı: Eğitim-İş'teki, CHP’deki solculara iyi niyetli soru! Katil İsa Aras Mersinli'nin profilindeki korkunç detay! Dijital dünyadaki Elliot Rodger virüsü Alman ordusunda "cep telefonu" alarmı Casus korkusu yasak getirdi Dolmabahçe'de Vietnam çıkarması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı Man'ı kabul etti Maraş ve Urfa’daki saldırılar sonrası okullarda tehdit dalgası! Gözaltılar var Cezası belli oldu! CHP'li isimden kadına şiddet
Gündem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, AA'nın sorularını yanıtladı.

 

Şara'nın açıklamaları şöyle:

“Türkiye, Suriye devriminin destekçisi oldu. Mazlum Suriye halkının yanında durdu. Aramızda kadim tarihi bağlar ve coğrafi birliktelik var”

“Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye ile Suriye arasında bölgesel bağlantısallık açısından büyük fırsatlar mevcut”

“Suriye-Türkiye ortaklığı, bölge ve tüm dünya güvenliğinin geleceği için, üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temeldir”

Suriye yönetimi ile YPG arasında takas
Gündem

Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı
Gündem

Suriye ve Irak hattında dev sevkiyat başladı! Banyas Limanı'ndan yakıt sevkiyatına start verildi! İlk parti tam 500 bin ton!
Gündem

Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti
Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Ne uykusunu kaçıracak.. zaten şara onların adamı.. İsrail suriyenin güneyini işgal etti ve alacağını aldı. Çıkarabiliyor mu,hayir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23