Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, AA'nın sorularını yanıtladı.

Şara'nın açıklamaları şöyle:

“Türkiye, Suriye devriminin destekçisi oldu. Mazlum Suriye halkının yanında durdu. Aramızda kadim tarihi bağlar ve coğrafi birliktelik var”

“Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye ile Suriye arasında bölgesel bağlantısallık açısından büyük fırsatlar mevcut”

“Suriye-Türkiye ortaklığı, bölge ve tüm dünya güvenliğinin geleceği için, üzerine pek çok şey inşa edilebilecek bir temeldir”