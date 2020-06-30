Süresiz nafaka zulmü bitsin

"Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu’nun yayınlamış olduğu anket sonuçları bize göstermektedir ki hepimiz bu adaletsizliğin ya mağduru ya da failiyiz. Çalışan çalışmayan tüm mağdurların ödediği ortalama nafaka tutarı 704,17 TL. Kadını konu alan dernek, vakıf ve platformların birinci amacı güçlü kadın kimliğini ortaya koymak olmalıdır ancak, bizim ülkemizde maalesef kadını savunmaya çalışan güruhun amacı, güçlü kadın bireylerin yetiştirmesine katkıda bulunmak değil, kıymetli hemcinslerimi kullanarak gündem peşinde olmaktır. Bütün bakanlıkların ve kurumların önceliği bu olmalıdır ki yarınlarımızı kurup koruyalım.”

Evlilik dışı ilişkiler

Avukat Ömer Çebi de, şu değerlendirmede bulundu: “Süresiz nafakanın eşlerden biri adına sebepsiz zenginleştirme oluşturacağı açıktır. Süresiz nafaka ailenin korunması ve yeniden aile kurmanın önünde engel olmamalıdır. Kişinin artık hukuki bağı olmadığı bir kişiye bakmakla yükümlü olması beklenemez. Bu açıdan uygulamada, boşanmış bir bayanın eski eşinden almakta olduğu süresiz nafakadan yoksun kalmamak amacıyla evlenmediği, süresiz nafakanın bu yönüyle evlilik dışı ilişkilerin meydana gelmesine sebep olduğu ve aile müessesesinin oluşumuna büyük bir zarar verdiği de bir gerçektir.”

Pozitif ayrımcılık

Avukat Samet Altuntaş ise, şunları ifade etti: “Kanuni düzenleme, boşanma sonrası kadının çalışması halinde dahi erkekleri nafaka ödemeye mahkum etmektedir. Ödemek zorunda kaldığı nafaka yüzünden kendisine tekrar aile kurmak isteyenler için bu dilekleri, ödemek zorunda kaldıkları nafaka yüzünden hayal olarak görünmektedir. Medyadan nafaka mağduru haberlerini duyan binlerce evlenme çağındaki genç, benzer durumla karşılaşmamak adına evlenmeden bekar olarak yaşamayı tercih etmektedir. Bu durum toplumun temelini oluşturan aile kurumuna, süresiz nafakanın verdiği bir başka zarar olarak görülmektedir. Bu süre evlilik süresiyle sınırlı kalmalıdır.”