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Gündem Süresiz nafaka ve genç evlilerin umudu sonbahara kaldı!
Gündem

Süresiz nafaka ve genç evlilerin umudu sonbahara kaldı!

TBMM, 1 Ekim 2022’ye kadar tatile girerken, toplumun önemli bir kesiminin beklediği süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurlarının çözümü de yeni yasama dönemine kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 09:20:00 -
Süresiz nafaka ve genç evlilerin umudu sonbahara kaldı!

Toplumun kanayan yaralarından biri haline gelen 3 milyon vatandaşı direkt olarak etkileyen süresiz nafaka sisteminde değişiklik yapılması planlanıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapılsa da bir neticeye varılamadığı için yasama döneminde sonuçlandırılamadı.

Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Meclis tatile girerken sorunlara yönelik adımların atılmaması konusunda tepki gösteren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın 100 günlük sürece dahil etmesi ile başlayan, yıllar geçtiği halde kanunlaşmaması ve ülkemizde yapılan her seçim öncesi verilen vaatler ile ertelenen umutlar, hayal kırıklığına sebep olmuştur. Söz konusu başka konular olunca bir gecede kanun çıkaranların, toplumun temel taşı aile için somut bir adım atamamasını kınıyoruz.”

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