Süresiz nafaka mı olur?
Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Süresiz Nafaka mı Olur?" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.01 Aralık 2018 Cumartesi 14:39
Mustafa Akkuş
Süresiz nafaka mı olur?
Sizde akıl mantık yok mu?
Erkeğe pranga vurulur,
Sizde akıl mantık yok mu?
*
Mangırı görmüş eşinde,
Kadın boşanma peşinde,
Nafaka düşler düşünde,
Sizde akıl mantık yok mu?
*
Erkekleri soydurdunuz,
Kabak gibi oydurdunuz,
Bunu nerden uydurdunuz,
Sizde akıl mantık yok mu?
*
Erkeği atmışlar önüne,
Kadın yapışmış gönüne,
Ceza mı kestiniz dününe,
Sizde akıl mantık yok mu?
*
Kanun ile eziyet et!
Nedir amaç gaye niyet,
Böyle mi der hadis âyet,
Sizde akıl mantık yok mu?
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