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Süresiz nafaka mı olur?

Gazetemiz okurlarından Mustafa Akkuş, "Süresiz Nafaka mı Olur?" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:39
Süresiz nafaka mı olur?

Mustafa Akkuş

Süresiz nafaka mı olur?

Sizde akıl mantık yok mu?

Erkeğe  pranga  vurulur,

Sizde akıl mantık yok mu?

*

Mangırı görmüş eşinde,

Kadın boşanma peşinde,

Nafaka düşler düşünde,

Sizde akıl mantık yok mu?

*

Erkekleri soydurdunuz,

Kabak gibi oydurdunuz,

Bunu nerden uydurdunuz,

Sizde akıl mantık yok mu?

*

Erkeği atmışlar önüne,

Kadın yapışmış gönüne,

Ceza mı kestiniz dününe,

Sizde akıl mantık yok mu?

*

Kanun ile eziyet  et!

Nedir amaç gaye niyet,

Böyle mi der hadis âyet,

Sizde akıl mantık yok mu?

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:39
  1. Mustafa Akkuş
  2. Süresiz nafaka
  3. pranga

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