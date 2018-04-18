Süresiz nafaka gidiyor... 5 yıl sınırı geliyor

Mevcut TMK 175. maddesine göre, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadesi yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre: Taslak çalışmada, bu maddedeki "süresiz" ibaresi kaldırılacak. Bakanlık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın önerisi ışığında, "Yoksulluk nafakası"nı, koşulları olması halinde "en az 1 yıl" ve "en çok 5 yıl ile sınırlandırmayı" tartışıyor.

Çocuksuz boşanmalara en fazla 1 yıl, çocuklu boşanmalara da yine dava açılış tarihinden itibaren yani tedbir nafakası süresi dahil olmak üzere 3 ya da en fazla 5 yıl yoksulluk nafakası verilmesi planlanıyor.

Ancak nafaka süresine dönük alternatifli çalışma yürütülüyor. Bakanlık yetkilileri, çalışmayan, sosyo-ekonomik durumu zayıf kadını mağdur etmeyecek hakkaniyete uygun bir düzenleme yapılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdiler.