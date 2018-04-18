Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Süresiz nafaka gidiyor... 5 yıl sınırı geliyor

Adalet Bakanlığı, boşanan eşe "ömür boyu" nafakaya sınır getiriyor. Bakanlık komisyonunun alternatifli çalışmasına göre, Türk Medeni Kanunu'nun 175/l maddesindeki, "yoksulluk nafakasına" 5 yıl sınırı konulacak, süreyi aile mahkemesi hakimleri belirleyecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:14
Süresiz nafaka gidiyor... 5 yıl sınırı geliyor

Mevcut TMK 175. maddesine göre, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" ifadesi yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre: Taslak çalışmada, bu maddedeki "süresiz" ibaresi kaldırılacak. Bakanlık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan'ın önerisi ışığında, "Yoksulluk nafakası"nı, koşulları olması halinde "en az 1 yıl" ve "en çok 5 yıl ile sınırlandırmayı" tartışıyor.

Çocuksuz boşanmalara en fazla 1 yıl, çocuklu boşanmalara da yine dava açılış tarihinden itibaren yani tedbir nafakası süresi dahil olmak üzere 3 ya da en fazla 5 yıl yoksulluk nafakası verilmesi planlanıyor.

Ancak nafaka süresine dönük alternatifli çalışma yürütülüyor. Bakanlık yetkilileri, çalışmayan, sosyo-ekonomik durumu zayıf kadını mağdur etmeyecek hakkaniyete uygun bir düzenleme yapılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdiler.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:14
  1. Nafaka
  2. boşanmalarda nafaka
  3. süresiz nafaka
  4. ömür boyu nafaka
  5. nafakada yıl sınırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli baz istasyonu göreve hazır
    1. Milli baz istasyonu göreve hazır
    2. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    3. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    4. Orduya genç asker çekmek için eve..
    5. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    6. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    7. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    8. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    9. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    10. İran'da yabancı mesajlaşma..
    11. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    12. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    13. Devler devletlere karşı birleşti
    14. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    15. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    16. Kritik zirve sona erdi!
    17. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    18. Çocuklar kahve içmeli mi?
    19. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    20. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!