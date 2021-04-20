Süreli engelli raporları ne zamana kadar geçerli? Süreli engelli raporları uzatıldı mı 2021?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin COVID-19 tedbirleri kapsamında uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu resmi yazısı, 81 ilin sağlık müdürlükleri ile ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi. Buna göre, süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan süreli engelli raporları, 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek. Bu süreçte raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkarmak talebiyle sağlık hizmet sunucularına başvuranların talepleri de karşılanmaya devam edilecek.

Engelli raporu nedir?

Engelli sağlık kurulu raporları süresiz ve süreli engelli raporları olmak üzere iki gruba ayrılır. Engelli raporu almak için kişinin fiziksel ya da ruhsal en az %40 oranınında çalışma gücü kaybı olması gereklidir.

Süresiz engelli raporu nedir, nasıl alınır?

Süresiz engelli raporu, kronik hastalığı bulunan, tedavisi olmayan hastalığa sahip kişilere verilen bir rapor türüdür. Bu rapora sahip engelli kişiler yeniden başvuru yapmadığı sürece raporu süresiz şekilde geçerlidir. Engelli raporu için başvuru yaptınız ve doktorlar bir heyet ve kurul sonucu size bir oran belirleyecektir. Bu oranın en az % 40 veya üstü olması gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu eğer bu oran %40 veya üstü ise bu sefer raporun süreli yada süresiz olacağına karar verir. Bir kontrol süresi olan iki yıl yada beş yıl olan ve belirtli periyotlarda kontrol şartı olan rapor türüdür.

Süresiz engelli raporunu kimler alır?

Süresiz engelli raporu engel durumunda değişiklik olmayan, tedavisi bulunmayan, kronik rahatsızlığı olan kişilere verilir. Kısaca bu grubu incelemek gerekirsek;

Doğuştan görme engeli olan kişiler

Kronik rahatsızlığı olan kişiler

Zihinsel engelli kişiler

Vücudunda uzvu eksik kişiler rahatsızlığı bulunan kişilere sürekli engelli raporu verilir.