Sürekli çarpıtmaya ve çuvallamaya mecbur musunuz? "Bilim bilim" diye yırtınanların "bilgisayar" ile imtihanı

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CHP yandaşı BirGün Gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine dayandırdığı haberinde bilgisayar olan ev oranının azaldığını iddia etti. Alım gücünün düşmesi nedeniyle bilgisayarlı evlerin oranının azaldığını ileri süren BirGün'ün bu yalanı kısa sürede çürütüldü.

Verileri çarpıttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 15-21 Mayıs Aile Haftası nedeniyle 2019 yılına ilişkin Aile İstatistikleri’ni derledi. TÜİK'in bu verilerini çarpıtan BirGün ise bilgisayarlı evlerin oranının son 2 yılda azaldığını ileri sürdü.

TÜİK verilerinde taşınabilir bilgisayar oranlarının azaldığı, cep telefon kullanımının ise arttığı belirtildi. İstatistiklerde masaüstü bilgisayarlarla ilgili bir verinin olmadığı, internet kullanımının arttığı ve akıllı cep telefonların yaygınlaştığı görüldü.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında hanelerin %88.3'ü evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2004 yılında %7.0 idi. Hanelerde dizüstü, tablet, netbook, gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı 2004 yılında %0.9 iken 2019 yılında %48.7'ye, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı 2004 yılında %53.7 iken 2019 yılında %98.7'ye ve internete bağlanabilen televizyon bulunma oranı 2013 yılında %7.3 iken 2019 yılında %37.7'ye yükseldi.

Bilimden ve matematiksel verilerden bahseden bilimci ve çağdaş geçinen BirGün'ün bu haberle birlikte bilgisayarlar hakkında zerre bir bilgisinin bulunmadığı gözler önüne serildi.