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Yerel Sur'daki cinayete dair 3 kişi tutuklandı
Yerel

Sur'daki cinayete dair 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:06:00 -
Sur'daki cinayete dair 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ergün Arslan'ın darbedilip bıçaklanması ve yaralı halde sokakta gezdirilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerce yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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