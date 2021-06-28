  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Kenya’daki yüz binlerce Somalili sığınmacı sınır dışı ediliyor
İmam Hatipler dünyaya model okul olacak!
Türkiye için vekilliği bıraktı
Ekonomi Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo sahibi kim? Sürat Kargo’yu kim aldı?
Ekonomi

Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo sahibi kim? Sürat Kargo’yu kim aldı?

Sürat Karga satış fiyatı ne kadar? Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo satışa mı çıkarıldı? soruları sosyal medyada gündem olmasından sonra merak ediliyor. TMSF’nin elinde bulunan Sürat Kargo muhammen bedel üzerinde ihale yöntemi ile satışa çıkarılacağı açıklandı. Peki Sürat Kargo kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 13:24:00 - 2021-06-28 13:32:49
Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo sahibi kim? Sürat Kargo’yu kim aldı?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 325 milyon TL muhammen bedel üzerinde ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15, 8 milyon TL muhammen bedel üzerinden 3 Ağustos'ta yapılacak ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/Akyazı ilçesinde gayrimenkuller, fabrika binası ve fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki marka ve endüstriyel tasarım haklarından oluşuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay