Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo sahibi kim? Sürat Kargo’yu kim aldı?
Sürat Karga satış fiyatı ne kadar? Sürat Kargo kaça satılıyor? Sürat Kargo satışa mı çıkarıldı? soruları sosyal medyada gündem olmasından sonra merak ediliyor. TMSF’nin elinde bulunan Sürat Kargo muhammen bedel üzerinde ihale yöntemi ile satışa çıkarılacağı açıklandı. Peki Sürat Kargo kaça satılıyor?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 325 milyon TL muhammen bedel üzerinde ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.
Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15, 8 milyon TL muhammen bedel üzerinden 3 Ağustos'ta yapılacak ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/Akyazı ilçesinde gayrimenkuller, fabrika binası ve fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki marka ve endüstriyel tasarım haklarından oluşuyor.