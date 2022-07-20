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Yerel Şüpheli ölüm: Evinin bahçesinde ölü bulundu
Yerel

Şüpheli ölüm: Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kaldığı evin bahçesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:12:00 -
Şüpheli ölüm: Evinin bahçesinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elagöz Mahallesi Fevzi Çakmak 1 Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, Rıza Dener'in hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de bahçenin çevresinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Dener'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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