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Yerel Şüpheli ev ve araçtan çıkanlar şaşırttı
Yerel

Şüpheli ev ve araçtan çıkanlar şaşırttı

Ekiplerin şüphe üzerine arama yaptığı ev ve araçta uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:28:00 -
Şüpheli ev ve araçtan çıkanlar şaşırttı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Gökçam Mahallesi ile Akdamlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan içerisinde bir otomobilin yol üzerinde beklediği ve araç yakınında M.T. ve M.A. isimli iki şahsın bulunduğu, kimlik sorgusu esnasında şüphe üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin evi ve aracında yapılan arama sonucu 812 gram kubar esrar maddesi, 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslar, gözaltına alındı.

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