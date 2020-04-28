  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

2020-04-28 15:24:34 -
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan arama sonucunda 152 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki M.E.A., U.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı