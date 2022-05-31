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Yerel Şüphe üzerine durduruldular... Pompalı tüfek ele geçirildi
Yerel

Şüphe üzerine durduruldular... Pompalı tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine kontrol edilen bir araç ve 2 kişi üzerinde pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 16:07:00 -
Şüphe üzerine durduruldular... Pompalı tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önleme faaliyetleri esnasında Tepebaşı İlçesi’nde şüphelenilen bir araç ve şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek mermisi ve 43 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli T.E. ve M.T. hakkında ele geçirilen suç aletleri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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