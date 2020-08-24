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Teknoloji Superbox'ın kullanıcı sayısı katlandı
Teknoloji

Superbox'ın kullanıcı sayısı katlandı

Turkcell'in ev ve iş yerlerine fiber hızında mobil internet sunduğu yenilikçi çözümü Superbox'ın kullanıcı sayısı bir yılda yüzde 350'ye yakın artarak 500 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:07:00 -
Superbox'ın kullanıcı sayısı katlandı

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, fiber altyapısının olmadığı yerlerde 4.5G üzerinden fiber hızı sunduğu Superbox ürünüyle bir yılda müşteri sayısını yaklaşık yüzde 350 artırdı. Böylece Superbox'ın müşteri sayısı iki yıl gibi kısa sürede 500 bini aştı.

Tak-çalıştır özelliği

Ev içi kablolama yapılmadan tak-çalıştır özelliğiyle farklılaşan Superbox, hızlı kurulumu sayesinde özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Bu dönemde Superbox internet trafiğinde yüzde 67'lere varan artışlar yaşandı.

Evlerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de taşınabilir olmasının sağladığı kolaylıkla tercih sebebi oluyor. Superbox küçük işletmelerde geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek toplam 84 bin iş yerinde kullanılıyor. 

Turkcell satış kanalları ve müşteri hizmetlerinden talep edilebilen Superbox için Dijital Operatör uygulamasından da başvuru yapılabiliyor. 

"Yenilikçi teknolojilerle buluşturuyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak ana odaklarından birisinin de müşterileri sürekli yenilikçi teknolojilerle buluşturmak olduğunu bildirdi.

Türkiye'de bir ilke imza atarak sunmaya başladıkları Superbox hizmetinin müşterilerin gösterdiği teveccüh sayesinde kısa sürede 500 bin kişiye ulaştığını kaydeden Erkan açıklamada şunların altını çizdi: 

"Bir yandan bu sevinci yaşarken bir yandan da vatandaşımızın yüksek hızlı internete olan talebini gördük. Bu durum bizlere her zaman altını çizerek söylediğimiz ortak altyapının gerekliliğini gösterdi. Son dönemde hayati önem kazanan dijitalleşme hedeflerimize ülke olarak ulaşabilmek için Türkiye'nin her köşesine fiber götürmek gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak için hazırız."

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