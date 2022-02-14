Süper yıldız emekli mi oluyor?

Kariyerini sürdürdüğü Manchester United'da son 6 maçta gol atamayarak 12 yıl sonra en uzun gol orucuna giren Cristiano Ronaldo'nun şok bir karar aldığı iddia edildi.

Ajantinli Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Pontekizli tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo sezon başında transfer olduğu eski takımı Manchester United formasıyla beklentileri karşılayamıyor.

Kariyerinin en uzun gol atamama serisini yaşıyor

2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi. Beşi Premier Lig olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen son maçlarda etkisiz kaldı. Portekizli yıldız Ronaldo, son golünü 30 Aralık'ta takımının 3-1 kazandığı Burnley maçında atmıştı.

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddiayı ortaya attı. 37 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması beklenirken Ronaldo'nun kararı herkesi şaşırttı.

Sezon sonunda emekli olmayı düşünüyor

The Sun'ın haberine göre Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmayı düşündüğünü anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşünen Ronaldo, bu düşüncesini yakınlarıyla paylaştı.

Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 14 gol kaydeden Ronaldo, 6 maçtır ağları sarsamamıştı. Son haftalarda İngiliz basını, PSG'nin Cristiano Ronaldo'ya olan ilgisini aktarmıştı. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ayrılmayı istediği söylenen Ronaldo'nun en büyük taliplisi PSG oldu. Ancak Ronaldo'nun futbolu bırakma kararı gerçekleşirse, futbolseverlerin hayalini kurduğu Messi ve Ronaldo ikilisini bir arada izleme heyecanı, yine gerçekleşmeyebilir.