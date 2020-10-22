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Ekonomi Süper yat "Bold" Marmaris'e geldi
Ekonomi

Süper yat "Bold" Marmaris'e geldi

Limana yanaştırılan 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa'dan tankerle 80 bin litre akaryakıt getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:28:41 -
Süper yat "Bold" Marmaris'e geldi

MUĞLA (AA) - Marshall Adaları bayraklı lüks yat "Bold", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanının küçük rıhtımına yanaştırılan 85 metre uzunluğundaki yat için, İzmir Aliağa'daki rafineriden tankerle akaryakıt getirildi. Tankerlerden yata 80 bin liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı. Lüks yata ayrıca çıkacağı mavi tur öncesinde yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi.

Gövdesi tamamen alüminyumdan olan lüks yat, 5 süit kamarada 16 kişi konuk edilebiliyor.

Etkileyici ve agresif çizgileriyle dikkati çeken yat; helikopter, dinlenme alanları, jet ski gibi birçok lüksü bünyesinde barındırıyor.

Açık hava sineması ve güvertesindeki 8 kişilik jakuzi gibi açık yaşam alanları imkanı da sunan yat, 34 metrelik ana güvertesinde çok sayıda su sporları oyuncağı ve servis tekneleri taşıyabiliyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 950 bin dolar olduğu belirtilen dev yatın, yarın sabah saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

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