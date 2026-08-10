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Dünya Siyonist iblis başından vurmuştu: 13 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu şehit oldu
Dünya

Siyonist iblis başından vurmuştu: 13 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu şehit oldu

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Siyonist iblis başından vurmuştu: 13 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu şehit oldu

Terör devleti kan ve gözyaşı saçmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde terör ordusunun açtığı ateş sonucu iki gün önce başından yaralanan 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Saba Haşhaş, hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Saba Haşhaş adlı 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, iki gün önce Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak yaralandı.

Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Terör ordusunun ateşkese rağmen Gazze’de sürdürdüğü saldırılar can almaya devam ediyor.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, İsrail tanklarından da kentin güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde yoğun şekilde ateş açıldığını aktardı.

İsrail hücumbotlarının ise Gazze kentinin kıyılarını hedef aldığı belirtildi.

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Yorumlar

turk

Suc kimde Muslumanlarda Hacca Gosteris icin gidip saytana tas atacagina cihada ciksin gercek seytana tas atsin olmadi mermi atsin ..

Abdüsselam Efe

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah ın adı ile rahman rahim. MEKKE ANLAŞMASI NELER GRTİRİR? Mekke anlaşması ABD 'ye hizmet edeceği şimdi den belli. Çünkü madem böyle bir pakt kuracaktınız 2 yıl önce Suudi Arabistan ile İran barış içindeyken iranı da dahil ederek neden kurmadınız? Çünkü kudurmazlardı. Şimdi de söz konusu bu pakta Filistini üye yapın İsraili durdurun . Bakın sadece durdurun diyorum! Yapabilecekmisiniz ? Hayır. Öyleyse bu pakt kime hizmet edecek tabiki ABD ye. Bu konuda Suudinin tavrı çok net. Yahudi Ajanı şara ile sarmaş dolaş olmasından fark etmedinizmi?. Allah teâlâ cümlemizi rahmeti ile uyandırsın âmin bi hürmeti Taha ve Yasin. 10.8.2026 Abdüsselam EFE
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