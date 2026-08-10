Siyonist iblis başından vurmuştu: 13 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu şehit oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devleti kan ve gözyaşı saçmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde terör ordusunun açtığı ateş sonucu iki gün önce başından yaralanan 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Saba Haşhaş, hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Saba Haşhaş adlı 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, iki gün önce Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak yaralandı.
Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Terör ordusunun ateşkese rağmen Gazze’de sürdürdüğü saldırılar can almaya devam ediyor.
Görgü tanıkları, Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, İsrail tanklarından da kentin güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde yoğun şekilde ateş açıldığını aktardı.
İsrail hücumbotlarının ise Gazze kentinin kıyılarını hedef aldığı belirtildi.
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