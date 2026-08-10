Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme

Akit’e konuşan Nacar; “Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, TBMM Adalet Komisyonu'nda ‘çerçeve yasa’ teklifi görüşmeleri sırasında, ‘Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş'i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz’ şeklindeki ifadesine, MHP milletvekili Muhammed Levent Bülbül sert sözlerle karşılık verdi. Merhum Türkeş'le ilişkim, tâ 1969 lise yıllarımda MHP'nin Malatya'daki 'Komando Kampı'nı kurduğum yıllarda başlamıştı. CKMP'den MHP'ye evrilen partinin, ‘1969 Seçimleri Malatya Aday İsim Listesi’ni, Ankara'ya gelerek, Kızılay'ın eski bir binasındaki Genel Merkezi'nde bizzat ‘Albay’a teslim eden ben olmuştum. Sağ-Sol kavgasının Gladio tarafından körüklendiği 12 Eylül 1980 öncesi üniversite yıllarımda ise, MHP'ye mesafeli davrandıysam da, yine 'Başbuğ', bazen de Faruk Sükan'la birlikte büroma veya evime misafir olurdu. Bu geçmişimi, şunun için belirttim: 1993 yılının başında, Eşref Bitlis Paşa'nın da dolaylı teşvikiyle, PKK sorununun çözümü için ‘Barış Kardeşlik ve Dayanışma Komitesi’ni kurmuştum. İşte bu çerçevede, Öcalan'la telefonla ve aralıklarla da parti liderleriyle görüşmelerim oldu” dedi.

“TARİH, İYİ PARTİ’NİN UCUZ SÖYLEMLERİNİ DEĞİL, SAYIN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ANACAKTIR”

Nacar terör konusuna ilişkin Alparslan Türkeş ile görüşmesini şöyle anlattı: “Türkeş'le de görüşmemiz, 10 Kasım 1994 tarihinde, komite üyesi arkadaşlarımdan eski bakan Recai İskenderoğlu, Hakkari eski Belediye Başkanı Mikail İlçin, Muş eski senatörü İsmail İlhan ve yine Bingöl eski milletvekili Hasan Ezman'la birlikte, Strazburg Caddesi'nde bulunan MHP Genel Merkezi'nde olmuştu. Görüşme sırasında, diğer misafirlerden müsade isteyerek beni bir odaya aldı. Orada bana, ‘İsmailciğim, bu hayırlı girişimini destekliyorum. Bize, 'teröristlerle müzakere yapılır mı?' sorusu sorulduğunda, PKK ve Öcalan Marksisttir ve Kürtleri de temsil etmez; teröristlerle de müzakere yapılmaz diyeceğim ama, sen bundan alınma. Devlet, bin yıllık hukuk ve birlikteliğimizin yeniden inşa edilmesinin yollarını açık tutmalıdır’ demişti. Onun için, Sayın Ayyüce Türkeş'e hatırlatmak isterim ki, bu konuda tarih, İYİ Parti’nin ucuz söylemlerini değil, böylesi bir yaklaşım içinde olanlarla birlikte Sayın Erdoğan ve Bahçeli'yi rahmetle anacaktır.”